Moradores do bairro São João não precisam ficar para fora de casa durante o trabalho, mas devem abrir as janelas e as portas para que o produto faça efeito

publicado em 28/06/2021

Até o momento, Votuporanga contabiliza 556 casos de dengue e um óbito provocado pela doença (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Saúde de Votuporanga realiza a partir desta segunda-feira (28) uma nebulização no bairro São João para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus.De acordo com a Secretaria de Saúde, os moradores não precisam ficar para fora de casa durante o trabalho, mas devem abrir as janelas e as portas para que o produto faça efeito.Até o momento, Votuporanga contabiliza 556 casos de dengue e um óbito provocado pela doença. O paciente era um homem de 36 anos, que possuía comorbidades.Ainda segundo a Secretaria de Saúde, todos os moradores precisam ajudar a combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti, eliminando possíveis criadouros e mantendo os quintais limpos.Ao surgimento dos primeiros sintomas da doença, como dor de cabeça, articular e ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite, a orientação é para que as pessoas procurem atendimento o mais rápido possível.*Com informações do G1