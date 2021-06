Valor foi arrecadado com a comercialização da obra literária ‘Fatos Edificantes’, escrito pelo advogado Antonio Américo Brandi

publicado em 24/06/2021

Após a morte do advogado, seu irmão, Agostinho Brandi, destinou R$10 mil das vendas do livro autobiográfico para a Santa Casa (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O advogado Antonio Américo Brandi deixou seu legado pautado na solidariedade e no incentivo à leitura. A obra dele, intitulada “Fatos Edificantes... outros nem tanto”, foi lançada, com parte de sua renda revertida para a Santa Casa de Votuporanga. O objetivo era auxiliar na manutenção dos atendimentos realizados pela instituição, que assiste 53 municípios da região Noroeste paulista.Mesmo após sua morte, em abril deste ano, sua missão foi cumprida. O irmão dele, Agostinho Brandi, destinou R$10 mil das vendas do livro autobiográfico para a Santa Casa.A entrega do recurso ao Hospital foi feita pelo médico cirurgião-geral dr. Edson Rapozero Junior nesta semana. Além do cheque, ele destinou uma carta ao provedor Luiz Fernando Góes Liévana e ao presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa, Adauto Mariola.Na carta, Edson Rapozero, amigo da família, deu detalhes sobre a doação. “Dr. Antonio Américo Brandi, advogado radicado em São Paulo, falecido em 7 de abril de 2021, pretendia entregar o cheque pessoalmente. Metade da arrecadação da venda do livro seria para Apae de São José do Rio Preto, o que foi feito, e a outra parte para Santa Casa de Votuporanga. Como amigo da família, seu irmão, cumprindo seu desejo, solicitou que eu fizesse a entrega do dinheiro, através do meu filho Edson Rapozero Júnior, médico da instituição”, destacou.Durante o lançamento do livro realizado em 2018 no Riopreto Shopping, o autor falou de sua relação com a Instituição. “Orlando Beretta (meu amigo) me informou das dificuldades e do grande serviço prestado pelo Hospital, eu quis partilhar com a Santa Casa. O que vocês fazem pelo povo de Votuporanga e região é fantástico, o que me motivou a ajudar”, complementou.A obra “Fatos Edificantes... outros nem tanto” se enquadra no estilo literário de “memórias”, composta por 47 capítulos, no total de 300 páginas. Relata fatos presenciados ou vividos pelo autor, alguns dos quais pitorescos e informativos, tanto no Brasil quanto na Europa, inclusive na antiga União Soviética.O provedor agradeceu a doação de R$ 10 mil. “Tivemos a honra de conhecer dr. Brandi. Ele era membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, Literatura e História e muito atuante na comunidade. Em nossas conversas, o que mais me recordo eram da sua solidariedade e da sua vontade em colaborar. Agradecemos toda a família, que destinou o recurso. Sem dúvidas, o autor marcou nossa Instituição por se empenhar em ajudar ao próximo”, afirmou Luiz Fernando.