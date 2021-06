Entre os pré-requisitos estão ter conselho profissional ativo e consultório na cidade

publicado em 08/06/2021

Critérios de seleção do candidato serão: análise curricular e entrevista (Imagem: Divulgação)

Da redaçãoO SanSaúde abriu processo seletivo para a contratação de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais em Votuporanga. A ideia, segundo o convênio, é garantir a melhor cobertura para os seus beneficiários.Entre os pré-requisitos estão: conselho profissional ativo, possuir consultório na cidade e o diferencial da especialização em Aba ou Denver, método de análise do comportamento, normalmente utilizado no tratamento de crianças autistas.Os critérios de seleção do candidato serão: análise curricular e entrevista.Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail: credenciamento@sansaude.com.br. Quem quiser mais pode entrar em contato pelo número: (17) 3426-3000.