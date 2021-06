Adultos acima de 55 anos também devem ser vacinados a partir da próxima quarta-feira (16), de acordo com a chegada de novas doses da vacina

publicado em 11/06/2021

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informa que a partir de segunda-feira (14), profissionais da Educação Básica acima de 18 anos e pessoas com deficiência permanente sem BPC (Benefício de Prestação Continuada) também acima de 18 anos já podem ser vacinados contra a Covid-19 no município. A partir de quarta-feira (16) também está previsto o início da vacinação para adultos de 55 a 59 anos, porém, a Secretaria aguarda a chegada das doses destinadas a este público.Importante ressaltar que os profissionais da Educação Básica precisam apresentar o comprovante “VacinaJá Educação” obtido após cadastro no portal do Governo do Estado https://vacinaja.sp.gov.br/educacao. Além deste documento obrigatório, também é necessário apresentar comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS para conferência dos dados. Caso o profissional não apresente o comprovante “VacinaJá Educação” ele não poderá ser imunizado como trabalhador da educação.Pessoas que possuem deficiência permanente devem apresentar os documentos obrigatórios a todos como: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS (Sistema Único de Saúde), além de xérox de laudo médico que indique a deficiência ou xérox de documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou xérox de documento oficial de identidade com indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.As vacinas estão disponíveis nos quatro postos volantes que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h: Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.Além deste grupo, o município continua aplicando a vacina em pessoas com comorbidades, com Síndrome de Down, transplantados renais, grávidas e puérperas, todos acima de 18 anos. As segundas doses também estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo. Vale destacar que grávidas e puérperas devem se vacinar somente no posto de vacina do CCI (Centro de Convivência do Idoso) no bairro Vila Paes.Quem vai tomar a vacina também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/ A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.