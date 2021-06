Unidade seria desativada em julho, mas o prefeito determinou a manutenção dos atendimentos e assumiu todas as despesas

publicado em 04/06/2021

Preocupado com a 3ª onda da Covid, Jorge Seba decidiu manter o Hospital de campanha por, pelo menos, 30 dias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brPreocupado com o aumento das internações nos últimos dias, e com o alerta sobre uma possível terceira onda da pandemia de Covid-19, o prefeito Jorge Seba (PSDB) determinou a manutenção dos atendimentos no Hospital de Campanha. A unidade, que foi montada com o auxílio de empresários, tinha previsão de ser desativada no mês que vem, mas a Prefeitura assumiu todos os custos, estimados em mais de R$ 3 milhões, e prorrogou a iniciativa por mais 30 dias.Atualmente, a manutenção ocorre por meio de doações realizadas por empresas do município e recursos do governo municipal.Ao definir pela continuidade do atendimento, a Prefeitura de Votuporanga assumirá 100% do custeio da unidade, incluindo compra de medicamentos e insumos, além da equipe de profissionais necessária para dar qualidade no tratamento desses pacientes.“Precisamos continuar esse atendimento, para dar mais expectativa de vida para quem precisa do serviço. A nossa missão sempre foi salvar vidas, por isso não mediremos esforços para que cada paciente tenha atendimento de qualidade e numa estrutura bem parecida com a UTI, que é para onde são transferidos quando conseguimos alguma vaga”, destacou o prefeito Jorge Seba.Seba também determinou que todos os esforços econômicos sejam voltados para essa questão. “Já conversei com cada secretário, para que continuem otimizando os nossos recursos, com foco para investimento na saúde. É o que temos que fazer nesse momento”, pontuou.Desde que iniciou o atendimento, em 5 de abril, o Hospital de Campanha já recebeu 134 pacientes à espera de leito de UTI. Na região do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, essa é a única unidade preparada pela iniciativa municipal, se destacando também em nível nacional.Além do Hospital de Campanha, a Prefeitura de Votuporanga também criou 12 leitos de enfermaria na UPA 24 horas, para atendimento a pacientes com quadros leves e moderados do coronavírus.