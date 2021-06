A Prefeitura de Votuporanga adiantou a vacinação e faz escalonamento para imunização de pessoas acima de 43 anos nesta semana

publicado em 21/06/2021

Novo público começa a ser vacinado nesta semana pela Prefeitura de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA partir desta segunda-feira (21) começa a imunização contra a Covid-19 para o público geral acima de 48 anos. A Prefeitura de Votuporanga adiantou a vacinação e nesta semana fará escalonamento para aplicar a primeira dose em todas as pessoas acima de 43 anos.De acordo com a Administração Municipal, o processo evita a corrida aos postos de vacina em um único dia, como aconteceu na última semana. Na prática, inicia nesta segunda-feira (21) para pessoas acima de 48 anos, na terça-feira (22) 46 e 47 anos e na quarta-feira (23) o público é de 43 a 45 anos.Para a imunização não se esqueça de fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura antes de ir até o posto de vacina e leve os documentos obrigatórios: comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS.Vale lembrar que os postos de vacina ficam abertos de segunda a sexta, das 8h às 15h, nos seguintes postos volantes: Salão Social do Assary, avenida João Gonçalves Leite, 5394, Jardim Alvorada; Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.