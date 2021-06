Entre as três vítimas que constaram no Boletim Epidemiológico, estava Sandra Regina Tanganeli, aos 49 anos, que tinha comorbidades

publicado em 11/06/2021

Entre as vítimas, estavam Sandra Regina Tanganeli, que tinha comorbidades e faleceu aos 49 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoVotuporanga registrou, pela segunda vez consecutiva, mais de 130 casos novos de Covid-19 nesta sexta-feira (11). No total, foram mais 134 casos, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura.No informe, também constaram mais três mortes causadas pela doença. Entre as vítimas, estavam Sandra Regina Tanganeli, que tinha comorbidades e faleceu aos 49 anos.Ela era moradora do bairro São Pedro e deixa a filha Michele, além dos demais familiares e amigos. Sandra foi velada no Velório Municipal "Aldo Zara" e seu sepultamento está previsto para ocorrer neste sábado (12), às 13h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Outra vítima da Covid que constou no boletim foi o capitão aposentado da Polícia Militar, José Francisco da Silva Filho, aos 70 anos. Ele era morador do bairro San Remo, deixa a esposa, os filhos Lilian, Ana Carolina e Rafael, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento também está previsto para acontecer no sábado, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das outras vítimas para divulgar suas notas de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 352 mortes causadas por Covid-19 e 13.213 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Desses, 12.213 foram curados, de acordo com o boletim.De acordo com o boletim, o município tem 70 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais 12 estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 17 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 32 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 996 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.915 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 287 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 263 foram primeiras doses e as demais 24 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 46.013 doses aplicadas: 29.387 primeiras doses e 16.626 segundas doses.