publicado em 23/06/2021

Dr. Chaudes Ferreira, secretário-executivo do Centro de Enfrentamento à Covid, disse que o cenário é crítico e triste (Foto: Reprodução/Prefeitura)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO médico coordenador da Urgência e Emergência de Votuporanga e secretário-executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19 no município, drChaudes Ferreira Junior, se pronunciou ontem sobre o atual cenário da pandemia que, segundo ele, é crítico e triste. O profissional da saúde ainda pediu a ajuda da população para tentar conter o avanço da doença.De acordo com Chaudes, um dos principais nomes do enfrentamento ao vírus na cidade, este é o pior momento da pandemia na cidade, já que não há mais condições de ampliar as estruturas de saúde.“Nunca chegamos no cenário que estamos vivendo agora. Um ano e meio de pandemia e hoje é o pior momento que estamos passando no município. Atingimos a capacidade máxima da Santa Casa, da nossa UPA municipal e do Hospital de Campanha. Então nós não temos mais como ampliar essas estruturas e peço que todos colaborem evitando aglomerações, situações que está interferindo diretamente nos leitos da saúde”, disse o médico.Diante do atual cenário, ele então pediu a colaboração da população. “Conto com vocês. O cenário é crítico, triste e se todos ajudarem com certeza vamos amenizar muito o efeito negativo dessa doença. Vamos, então, evitar aglomerações desnecessárias, usar a máscara 100% [do tempo que estivermos] fora das nossas casas e manter todos os protocolos de higienização”, concluiu.