publicado em 08/06/2021

Nesta quarta-feira (9), começa a vacinação contra a Covid-19 em profissionais da Educação de 45 e 46 anos e também das gestantes e puérperas sem comorbidades acima de 18 anos.Cada público conta com regras e documentações específicas que devem ser cumpridas para receber a vacina, portanto, é importante se atentar a esses critérios. Veja abaixo:Para receber a imunização, os profissionais devem realizar o cadastro no portal do Governo do Estado “”. O cadastro passará por processo de análise e, se validado, o profissional receberá em seu e-mail o comprovante VacinaJá Educação.Este documento terá um QR Code para verificação de autenticidade. No momento da vacinação, o profissional deverá apresentar o comprovante VacinaJá Educação, comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS para conferência dos dados. Caso o profissional não apresente o comprovante ele não poderá ser imunizado como trabalhador da educação.Para receber a vacina, mulheres grávidas e que estão no período de até 45 dias pós-parto terão direito à vacina mediante apresentação dos documentos obrigatórios a todos como: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS (Sistema Único de Saúde), além de prescrição médica, documento obrigatório para avaliação individualizada de risco benefício e com decisão compartilhada entre a gestante e seu médico. No caso das puérperas, também será necessário entregar xérox da certidão de nascimento do bebê.Gestantes e puérperas sem comorbidades acima de 18 anos serão vacinadas exclusivamente no Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.Os demais públicos podem procurar a vacina nos quatro postos volantes que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h: Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.Votuporanga segue o calendário de imunização proposto pelo Governo do Estado e está vacinando pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada) com idade acima de 18 anos; pessoas com Síndrome de Down e transplantados renais, de 18 a 59 anos; grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos; e idosos em geral acima de 60 anos.As segundas doses também estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo como, por exemplo, idosos e profissionais da Saúde e Educação.