Mais de 2,97 milhões já se recuperaram no decorrer da pandemia

publicado em 04/06/2021

Entre o total de casos, 2.972.363 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 345.971 foram internados e receberam alta hospitalar (Imagem: A Cidade)

O Estado de São Paulo registra na quarta-feira (2), no último boletim divulgado pelo governo estadual, 3.314.631 casos de Covid-19 durante toda a pandemia e 112.927 óbitos. Nas 24h anteriores, foram registrados 23.122 novos casos e 717 novos óbitos.Entre o total de casos, 2.972.363 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 345.971 foram internados e receberam alta hospitalar.Na terça-feira (1º), havia 23.035 pacientes internados no estado, sendo 10.925 em unidades de terapia intensiva e 13.049 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado foi de 81,2% e na Grande São Paulo, 79,9%.O detalhamento dos dados da pandemia estão disponíveis na página de indicadores*Com informações do Governo do Estado de São Paulo