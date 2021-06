Após o quadro clínico de Alessandra dos Santos piorar, família precisou desembolsar R$20 mil para interná-la na rede particular

publicado em 24/06/2021

A família da autônoma Alessandra Fortunato dos Santos organizou uma rifa para o sorteio de uma bezerra para tentar bancar as diárias na UTI Covid (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

A pandemia levou a Saúde ao colapso. De novo. E nesse cenário, uns ficam na fila esperando a abertura de leitos Covid na rede pública e outros "apelam" para a rede particular. Foi o caso da família de Alessandra Fortunato dos Santos, em Cardoso.Após o quadro clínico da trabalhadora autônoma piorar, no fim de semana passado, sua família saiu em busca de vagas nos hospitais da rede particular da região, já que a pública estava (e ainda está) completamente lotada. Encontraram, na Santa Casa de Votuporanga. E a vaga custou R$20 mil."R$20 mil, para quem é assalariado hoje em dia... você sabe que não é nada fácil. Eu, minha esposa, meus pais, a gente 'rapou' tudo que tinha nas nossas contas e deu de entrada lá, para ela poder internar. Ela internou e foi para a UTI direto", contou Uanderson Fortunato dos Santos, irmão de Alessandra, em entrevista aoQuando o leito não é credenciado pelo SUS, só é possível transferir o paciente para lá sem cobrar da família se o hospital pagar pelos custos por conta própria. Isso porque, sem esse credenciamento, o Ministério da Saúde não cobre as despesas.Agora, a família luta para bancar as diárias da mulher na UTI particular do hospital votuporanguense, que, conforme informaram Uanderson ontem, custa em média R$12 mil. Para isso, eles organizaram uma rifa, em que vão sortear uma bezerra."A gente conseguiu uma bezerra e resolveu fazer essa rifa para ajudar no custo do hospital, que é muito alto. A pessoa escolhe um número de 0 a 500 [cada número custa R$50], a gente marca o nome e o contato dela [...] A gente fez um plano de arrecadar R$25 mil com a venda dessa rifa", explicou o irmão de Alessandra.Quem quiser ajudar a família comprando um número da rifa, pode realizar as transferências para Uanderson (Bradesco, agência 304, conta corrente 0018753-4). Também é possível contribuir por meio do Pix: (17) 99764-3963.Até ontem, a família tinha conseguido arrecadar R$18 mil para a rifa, em três dias.O irmão de Alessandra contou que, até ontem, ela apresentava melhora diariamente e estava respondendo bem ao tratamento da doença. Porém, a equipe do hospital ainda não conseguiu fazer uma tomografia dos pulmões dela.O médico da Santa Casa que está cuidando de Alessandra disse a Uanderson, ontem, que se ela continuar melhorando nesse ritmo, ainda precisaria ficar na UTI por até 20 dias. Considerando o valor da diária da UTI informado a ele, isso custaria, para a família, R$240 mil.