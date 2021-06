Secretário de Saúde do Estado fez reunião para traçar estratégias regionais de combate ao coronavírus, de olho na possível terceira onda

publicado em 04/06/2021

Secretário participou de reunião virtual com as duas lideranças do complexo hospitalar, secretários e gestores do Estado e deputados (Foto: Divulgação)

Por solicitação do diretor-executivo da Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto), Jorge Fares, e da diretora administrativa do Hospital de Base de Rio Preto (HB), Amália Tieco, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, fez reunião virtual na quinta-feira (3), em que começaram a ser traçadas novas estratégias regionais de combate ao coronavírus, de olho em um cenário que pode indicar a terceira onda.O secretário participou de reunião virtual com as duas lideranças do complexo hospitalar, secretários e gestores do Estado e deputados. Na reunião, Amália e Fares propuseram que o Estado, a Funfarme/HB e o Departamento Regional de Saúde (DRS XV) elaborem plano estratégico para adotar ações nos municípios da região visando envolver prefeitos, demais autoridades públicas e a população para aprimorarem ainda mais as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.A proposta foi aceita por Gorinchteyn e os demais participantes da reunião virtual, o secretário executivo da Secretaria da Saúde do Estado, Eduardo Ribeiro Adriano, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, a diretora do DRS XV, Silvia Elisabeth Forti Storti, o deputado federal Geninho Zuliani (DEM) e os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB) e Itamar Borges (MDB)."Sendo o maior complexo de saúde a região, que atende os 102 municípios, a Funfarme pode contribuir ainda mais para que implementemos medidas para evitar que a pandemia avance ainda mais”, afirmou Jorge Fares."Vamos apresentar propostas de ações com as quais o Hospital de Base e as outras unidades do nosso complexo possam contribuir e participar e, juntos com o Governo do Estado e o DRS XV, prepararmos um plano que mobilize os municípios da nossa região”, disse Amália Tieco.*Com informações do Região Noroeste