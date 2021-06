Marca de 3 milhões de recuperados da doença no decorrer da pandemia foi superada no domingo (6)

publicado em 07/06/2021

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 81,7% (Imagem: A Cidade)

O Estado de São Paulo registrou, no domingo (6), 3.365.160 casos de Covid-19 durante toda a pandemia e 11.404 óbitos. Nas últimas 24h foram 9.959 novos casos e 212 novos óbitos.Entre o total de casos, 3.015.008 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 352.942 foram internados e receberam alta hospitalar.Atualmente, há 24.476 pacientes internados no estado, sendo 11.114 em unidades de terapia intensiva e 13.362 em enfermaria.A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 81,7% e na Grande São Paulo é de 79,2%.O detalhamento dos dados da pandemia estão disponíveis*Com informações do Governo do Estado de São Paulo