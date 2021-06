Entre as vítimas estavam a cantora Lucimar de Freitas, também conhecida como 'Tia Lu', e o idoso José Carlos, que tinha o apelido de 'Beterraba'

publicado em 07/06/2021

A cantora Lucimar de Freitas, 'tia Lu', e o autônomo José Carlos Pontes Cristiano, o 'Beterraba', estão entre as vítimas da Covid-19 (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoO balanço do fim de semana de casos e mortes por Covid-19 em Votuporanga traz números trágicos: 134 votuporanguenses contraíram a doença e sete morreram por conta dela, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (7).Entre as vítimas, estavam a cantora Lucimar Menezes de Freitas, de 55 anos, e o idoso José Carlos Pontes Cristiano, de 62 anos.Segundo o boletim, a cantora da Banda Zequinha de Abreu, também conhecida como "Tia Lu", tinha comorbidades e tratava a doença há alguns dias, mas acabou não resistindo. O sepultamento ocorreu nesta segunda, às 15h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga, sem velório, por conta dos protocolos sanitários.Nas redes sociais, dezenas de amigos prestaram suas condolências. Entre eles estava o prefeito Jorge Seba (PSDB), que publicou em suas páginas lamentando a morte da cantora.Já o senhor José Carlos Pontes Cristiano, também conhecido como "Beterraba", era autônomo e morador do bairro Paineiras. Ele deixa os filhos Carlos e Bianca, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no fim de semana, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das demais vítimas para divulgar as notas de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 341 mortes causadas por Covid-19 e 12.796 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 11.922 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 64 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais sete estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 18 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 29 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.011 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.772 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 437 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 378 foram primeiras doses e as demais 59 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 44.890 doses aplicadas: 28.333 primeiras doses e 16.557 segundas doses.