publicado em 29/06/2021

O idoso José Antonio da Silva, conhecido como Zé Joana, faleceu por conta da Covid aos 85 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoVotuporanga registrou, em 24 horas, quase o mesmo número de casos novos de Covid-19 que entre o fim de semana e segunda-feira (28). Foram mais 112 casos diagnosticados da doença, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (29). No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela Covid.Entre as vítimas estava o idoso José Antonio da Silva, que tinha comorbidades e faleceu aos 85 anos. Também conhecido como Zé Joana, ele era morador do bairro Vila Marin e trabalhou como lavrador até se aposentar. O idoso deixa as filhas Débora e Giselda, netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (29), às 14h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.O jornalnão conseguiu contato com a família da outra vítima para divulgar sua nota de falecimentoAgora, o município totaliza 390 mortes causadas por Covid e 14.440 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Os dados também mostram que 13.425 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.A situação das unidades municipais de saúde continua a mesma: das 67 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nove estão no Hospital de Campanha.Já em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município está com 26 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, os 28 leitos da Ala Covid seguem ocupados.Os dados também mostram que o município tem 1.249 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.697 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 830 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 614 foram primeiras doses e as demais 216 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 62.741 doses aplicadas: 45.731 primeiras doses e 17.010 segundas doses.