Conhecida pela sua solidariedade, ela comemora seu aniversário neste mês com doações semanais

publicado em 10/06/2021

Antônio Rubens Gomes Ribeiro e a dona Eva Rosa Ribeiro fazem doações semanalmente para a Santa Casa (Foto: Divulgação)

Dona Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro fazem doações, de maneira constante, para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região noroeste paulista. E, para celebrar seu aniversário, dona Eva promove uma campanha em prol do hospital.Semanalmente, eles destinam colaborações para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Na última semana, foram 39 quilos de cebolas, 16 quilos de repolho, 19 quilos de tomates e 30 pés de alface.“Diferente da edição do ano passado, quis inovar. Ao invés de entregarmos tudo em um dia, optamos em contribuir semanalmente, preferencialmente nas quintas-feiras. Entramos em contato com o hospital, para saber de sua necessidade e fomos informados sobre consumo de legumes, verduras e frutas. Então, priorizamos hortifrutigranjeiros para essa ação”, contou dona Eva.Ela convidou a todos para ajudar. “Quem puder colaborar com a instituição, será muito bem-vindo. Continuamos com nossas destinações de macarrão, entre outros. O nosso objetivo é beneficiar aqueles que tanto precisam”, disse.Para Dona Eva, seu maior desejo é fazer o bem. “Acredito muito que essa é nossa missão. Quem ajuda é muito mais feliz do que quem recebe. A nossa Santa Casa realiza um trabalho incrível e merece esse auxílio”, complementou.O nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato, explicou sobre os itens consumidos. “Graças ao apoio de toda a comunidade, recebemos produtos não-perecíveis. Por isso, sugeri para o casal solidário as doações de verduras, frutas e legumes, que são utilizados diariamente em nosso hospital e que auxiliam na recuperação dos pacientes”, frisou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Dona Eva e seu Rubens. “São grandes exemplos de amor ao próximo e empatia. São muito ativos, com doações mensais e até mesmo participando de campanhas como 'Saúde que dá Prêmio', na conta de água. O aniversário de Dona Eva é no dia 22 e quem comemora somos nós pela sua vida e por beneficiar tantos assistidos. Nosso muito obrigado”, concluiu.Os interessados em participar desta "corrente do bem" pode entrar em contato com o casal pelos telefones: (17) 3421-4699 e (17) 98112-4451.