Campanha de arrecadação de aniversário destinou também 360 litros de leite ao hospital votuporanguense

publicado em 29/06/2021

Durante todo o mês, dona Eva e seu marido, Rubens, fizeram doações semanais (Fotos: Santa Casa de Votuporanga)

Da redaçãoCelebrar o aniversário fazendo o que mais ama. Assim foi para a voluntária da Santa Casa de Votuporanga, dona Eva Rosa Ribeiro. Ela completou mais um ano de vida, promovendo uma campanha de arrecadação em prol do hospital, que assiste 53 municípios do noroeste paulista.Durante todo o mês, ela e seu marido Antônio Rubens Gomes Ribeiro fizeram doações semanais de frutas, legumes e verduras. No total, foram centenas de colaborações que beneficiaram milhares de pacientes.De acordo com o Serviço de Nutrição e Dietética da instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias aos assistidos e acompanhantes, foram 366 quilos de alimentos, além dos 360 litros de leite.“Diferente da edição do ano passado, quis inovar. Ao invés de entregarmos tudo em um dia, optamos em contribuir semanalmente, preferencialmente nas quintas-feiras. Entramos em contato com o hospital, para saber de sua necessidade e fomos informados sobre consumo de legumes, verduras e frutas. Então, priorizamos hortifrutigranjeiros”, explicou.Ela ressaltou a satisfação em colaborar. “Essa é a nossa missão. Me sinto muito feliz por estar com saúde e disposição para ajudar tantas pessoas e, em especial, a Santa Casa que atende tão bem toda a região. Enquanto pudermos, vamos contribuir. Somos apenas elos de uma corrente da solidariedade. Aproveito para agradecer cada um que destinou algum item, foi muito importante”, complementou.O nutricionista do hospital, João Carlos Bragato, destacou a importância de uma dieta equilibrada para os pacientes. “A recuperação dos nossos assistidos está ligada com a alimentação. As verduras, frutas e legumes são elementos importantes, que fornecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Agradecemos essa campanha, que reflete em saúde”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu toda a parceria do casal solidário. “São pessoas exemplos para todos. Eles têm a solidariedade como missão de vida e cumprem esse papel muito bem. Agradecemos imensamente ao seu Rubens e à dona Eva por fazer parte da rotina de nossa instituição, semeando generosidade e amor. Nosso muito obrigado”, finalizou.