publicado em 07/06/2021

É necessário comprovar a comorbidade ou a deficiência com um atestado médico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPelo PEI (Plano Estadual de Imunização) o Estado de São Paulo inicia, nesta segunda-feira (7), a vacinação contra a Covd-19 para as pessoas de18 anos até 46 anos com comorbidades e com deficiência permanente e cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada). Em Votuporanga para o início da imunização deste público, o município aguarda a chegada de novas doses para seguir o calendário.As comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde são: doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial – estágio 3, hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer), anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves), obesidade mórbida, cirrose hepática.É necessário comprovar a comorbidade ou a deficiência com um atestado médico ou receita de medicamentos. As vacinas são realizadas de segunda a sexta-feira nos postos volantes do município das 8h às 15h.*Com informações Estado de SP