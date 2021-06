Rio Preto confirmou essa semana a quarta morte pela doença; por aqui não há mortes suspeitas, mas números seguem em alta

publicado em 02/06/2021

Enquanto a região vive uma epidemia de dengue já com o registro de quatro mortes, casos seguem aumentando na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAo passo em que a região vive uma epidemia de dengue já com o registro de quatro mortes (em Rio Preto), Votuporanga segue numa situação um pouco mais controlada, mas os números não param de crescer. Em menos de 30 dias, 110 novos registros foram confirmados chegando ao total de 484 casos neste ano.O número representa um aumento de 29% em relação ao último balanço divulgado pela Secretaria da Saúde no início do mês passado. E os dados ainda podem ser agravados, tendo em vista que outros 135 votuporanguenses apresentaram os sintomas e ainda aguardam o resultado dos testes.Em abril, o jornaladiantou que os números da dengue preocupavam a Prefeitura, que temia encarar uma nova epidemia da doença junto à pandemia do coronavírus. Isso porque, no ano passado, o mosquito transmissor da dengue infectou mais de nove mil votuporanguenses, dos quais quatro morreram.De olho nesse cenário, com o objetivo de intensificar o combate ao mosquito, a Secretaria da Saúde acionou o projeto "Votuporanga Contra o Aedes Aegypti". O objetivo é intensificar o controle de criadouros e eliminação de focos nos bairros com maior índice de casos suspeitos.A Secretaria de Saúde orienta que a população mantenha os quintais sempre limpos, eliminando garrafas, sacolas plásticas, entre outros recipientes que possam acumular água da chuva.A Pasta também informou que é igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.