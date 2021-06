As vítimas Dablia Reis, de 31 anos, e Edith da Cunha, de 81 anos, constaram no boletim; Marcelo Picerne, o 'Tielo', também morreu de Covid, mas não constou no informe

publicado em 17/06/2021

Vítimas Dablia Reis e Edith da Cunha constaram no boletim; Marcelo Picerne, o 'Tielo', também morreu de Covid, mas não constou no informe (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoVotuporanga teve mais 92 casos de Covid-19 diagnosticados nesta quinta-feira (17), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela doença.As vítimas que constaram no boletim foram Dablia Fernanda Silva Reis, que tinha 31 anos, e Edith Oliver da Cunha, que faleceu aos 81 anos. Ambas tinham comorbidades.Dablia morreu em casa, um dia após ter recebido alta médica do Hospital de Campanha. Muito conhecida na cidade, Dablia era moradora do Santa Felícia e frequentava a Igreja Formosa, no bairro São Cosme. Ela era comerciária e trabalhava no Marcelo Supermercado.Dablia deixa o esposo Adriano, a filha Júlia Emanuelle, além dos demais familiares e amigos. Ela foi velada no Velório da Rosa Mística e seu sepultamento ocorreu na tarde desta quinta-feira (17), no Cemitério Parque Jardim das Flores.A dona Edith era moradora do bairro Pozzobon e testemunha de Jeová. Ela deixa os filhos Aparecido, Carlos, José, Luiz, Joana e Jocilene, nove netos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento também ocorreu na tarde desta quinta, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Já Marcelo Picerne, o conhecido Tielo, também foi vítima das complicações da Covid-19, mas sua morte não constou no Boletim Epidemiológico. Ele fazia parte da equipe da Rádio e TV Unifev, onde era muito conhecido pelo seu carisma e profissionalismo.Tielo deixa a esposa Elizabete Moreno Picerne e a filha Laura, além dos demais familiares e amigos. Até a publicaçãod desta reportagem, não havia informações sobre o seu sepultamento.Agora, de acordo com os dados do informe, Votuporanga totaliza 364 mortes causadas pela Covid e 13.623 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 12.604 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 76 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais 13 estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 17 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 41 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.177 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 2.020 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.855 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 1.841 foram primeiras doses e as demais 14 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 52.322 doses aplicadas: 35.640 primeiras doses e 16.682 segundas doses.