Município tem 68 votuporanguenses com Covid que estão hospitalizados, dos quais 29 estão em estado grave na UTI

publicado em 09/06/2021

Votuporanga totaliza 344 mortes por Covid-19 e 12.943 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoVotuporanga registrou mais 58 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (9), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe também constaram mais duas mortes causadas pela doença.De acordo com o boletim, as vítimas foram um idoso de 62 anos e uma idosa de 67 anos, ambos com comorbidades. O jornalnão conseguiu contato com as famílias para divulgar as notas de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 344 mortes por Covid-19 e 12.943 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 12.083 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 68 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais oito estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 19 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 29 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.206 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.778 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 298 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 277 foram primeiras doses e as demais 21 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 45.408 doses aplicadas: 28.814 primeiras doses e 16.594 segundas doses.