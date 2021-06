A cada 100 votuporanguenses que tiveram Covid, três morreram por complicações da doença, revela levantamento do jornal A Cidade

publicado em 01/06/2021

Maio está em 3º no 'pódio' de meses mais letais da pandemia no município, segundo levantamento junto aos dados dos boletins (Fotos: Arquivo pessoal)

Entre os 1.025 votuporanguenses que tiveram Covid-19 em maio, 33 morreram por complicações da doença. Com isso, o mês se tornou o terceiro mais letal desde o início da pandemia no município.Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo jornal A Cidade junto aos dados dos Boletins Epidemiológicos do Departamento de Vigilância em Saúde do município.A reportagem apurou que o coronavírus atingiu uma letalidade de 3,21% em maio. Isto é, a cada 100 votuporanguenses que tiveram Covid-19 no mês, três acabaram falecendo por conta da doença.Comparado aos outros meses deste ano, a taxa de letalidade registrada em maio fica atrás apenas das de abril e março, de acordo com os dados dos boletins.Em abril, Votuporanga registrou 1.024 casos de Covid e 64 mortes causadas pela doença. Ou seja, o coronavírus atingiu uma taxa de letalidade de 6,25%. Esta é a maior taxa registrada no município, até o momento.Já em março, o município teve 1.995 casos diagnosticados de Covid-19, dos quais 87 acabaram em morte. Apesar de não ser o mês com a maior taxa de letalidade (que foi de 4,36%), março foi o mês em que o município mais registrou mortes causadas pela doença, de acordo com os boletins.Apesar de abril ter registrado mais mortes por Covid e ter sido mais letal do que maio em Votuporanga, no final do mês a Secretaria Municipal de Saúde recebeu um alerta do Departamento Regional de Saúde para se preparar para a terceira onda da pandemia.Para evitar que essa nova onda seja tão fatal como a de março, a Pasta afirmou que o Estado propôs duas ações em especial para que as cidades realizem: monitoramento e rastreamento dos casos suspeitos, positivos e, principalmente, dos comunicantes, que são todas as pessoas que tiveram contato com os infectados; e a testagem em massa da população.Segundo a secretária da Saúde, Ivonete Félix, essas ações provavelmente irão desencadear outras que deverão envolver não só o Poder Público como também o Judiciário, a Polícia e toda a sociedade civil."Precisamos nos mobilizar para enfrentar mais uma fase dura que provavelmente iremos passar. Toda a sociedade precisa ter em mente que os recursos e os leitos são finitos e que a intensidade dessa nova onda depende diretamente das nossas atitudes", disse a secretária.Maio também foi o terceiro mês mais letal da pandemia no Brasil, com pouco mais de 59 mil mortes causadas pela Covid-19. Só que mesmo estando no "pódio" dos meses letais, houve uma queda de 28% no número de mortes em relação a abril, segundo dados do Conass (Conselho Nacional de Secretário da Saúde).Dentre os estados brasileiros, São Paulo ainda é o mais afetado pela doença; são mais de 3,2 milhões de infectados e 111,3 mil mortes. Em seguida, o Rio de Janeiro aparece como o estado com maior número de óbitos pela doença, foram 50,5 mil vidas perdidas para a Covid-19.