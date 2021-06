Maria de Souza, de 53 anos, foi a vítima que constou no Boletim Epidemiológico; já Fábio Freire, de 38 anos, não constou no informe

publicado em 23/06/2021

Maria de Souza foi a vítima que constou no Boletim Epidemiológico; já a morte de Fábio Freire não constou (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoMais 81 casos de Covid-19, uma morte causada pela doença, unidades de saúde completamente lotadas e mais de duas mil doses da vacina aplicadas. Esse é o panorama da pandemia nesta quarta-feira (23) no município, conforme mostrado pelo Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura, e o Informe Covid-19 da Santa Casa.A vítima que constou no boletim da Prefeitura foi Maria Aparecida Bailon de Souza. Ela tinha comorbidades e faleceu aos 53 anos. Maria era costureira, moradora do Jardim Alvorada e deixa o esposo Luis, o filho Jonathan, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (23), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Já Fábio Marques Freire foi uma vítima da Covid que não constou no informe. Ele faleceu na terça-feira (22), aos 38 anos. Freire lutava contra a doença há dias e estava internado no Hospital de Base de Rio Preto, onde acabou não resistindo. Muito querido na cidade, Fábio deixa a esposa Gabriela e um filho de apenas cinco meses, além dos pais Lucila e Adenir, demais familiares e muitos amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Agora, segundo o boletim, Votuporanga totaliza 376 mortes causadas pela doença e 14.028 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o informe, 13.002 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.De acordo com o boletim, o município tem 81 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais 14 estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 22 estão no Hospital de Campanha. Isso significa que as unidades de saúde continuam com 100% de ocupação.Já em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município tem 41 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, os 28 leitos da Ala Covid seguem ocupados.Os dados também mostram que o município tem 1.383 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.980 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 2.101 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 2.094 foram primeiras doses e as demais sete foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 59.210 doses aplicadas: 42.474 primeiras doses e 16.736 segundas doses.