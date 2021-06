O município ainda tem 53 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais 25 estão em estado grave na UTI

publicado em 04/06/2021

Sem novas mortes, o total de óbitos continua sendo 334 e o de casos diagnosticados de Covid, desde o início da pandemia, subiu para 12.662 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoVotuporanga registrou mais 62 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (4), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Ainda segundo o informe, o município teve seu primeiro dia no mês sem mortes causadas pela doença.Assim, o total de óbitos continua sendo 334 e o de casos diagnosticados de Covid, desde o início da pandemia, subiu para 12.662.Ainda de acordo com o boletim, o município tem 53 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais nove estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 13 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 25 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 894 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.664 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga não aplicou novas doses do imunizante contra a Covid-19 entre quinta-feira (3) e esta sexta, por conta do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo.