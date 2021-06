A informação foi anunciada pela vereadora Sueli Friósi (Avante), durante a sessão ordinária de segunda-feira (21) da Câmara Municipal

publicado em 21/06/2021

Depois de dois anos, a Carreta do ‘Hospital do Amor’ voltará a estacionar em Votuporanga para exames preventivos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de mais de dois anos sem estacionar em Votuporanga, a carreta do “Hospital do Amor” de Barretos voltará a atender no município nos meses de agosto e novembro. A informação foi anunciada pela vereadora Sueli Friósi (Avante), durante a sessão ordinária de segunda-feira (21) da Câmara Municipal.Segundo a parlamentar, a carreta atenderá no município entre os dias 12 de agosto a 23 de novembro e a expectativa é de que sejam realizadas mais de três mil mamografias, além dos exames de Papanicolau.“Por dois anos nós ficamos sem receber a carreta do Hospital do Amor de Barretos e entrei em contato com pessoas amigas do hospital e conseguimos traze-los para uma nova conversa com o nosso prefeito Jorge Seba e a secretária da Saúde, Ivonete Félix e venho com a grata satisfação dizer que Votuporanga terá a carreta do Hospital do Amor esse ano”, disse a vereadoraAinda conforme a vereadora além de ser gratuito, as mulheres que tiverem o resultado alterado terão prioridade no encaminhamento para consulta médica. “ Temos que trabalhar na prevenção e teremos duas prevenções que são muito importantes para as mulheres, que é o câncer de colo de útero e o de mama”, concluiu.