publicado em 30/06/2021

Os recursos conquistados por Carlão Pignatari já estão à disposição do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (Foto: Assessoria)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), conquistou R$ 500 mil para investimentos na saúde em Votuporanga. O recurso já está na conta da Prefeitura e possibilitará a realização de um mutirão para reduzir a fila de espera por exames nas unidades de saúde da cidade.Na semana passada, Carlão Pignatari também conseguiu R$ 1,2 milhão para o Hospital de Campanha de Votuporanga, que atende a vítimas da Covid-19 da cidade em situação grave. Somados, os recursos chegam a quase R$ 2 milhões para a saúde do município, em menos de 10 dias.“Conseguimos mais R$ 500 mil para a saúde de Votuporanga junto com a Secretaria de Estado da Saúde. É uma importante conquista, que vai ajudar o município a providenciar exames para reduzir o tempo de espera hoje da população”, afirmou Carlão.De acordo com informações da Prefeitura de Votuporanga, a demanda por exames na cidade é alta. Os pacientes ficam, em média, sete meses na fila até conseguir realizar o procedimento. A previsão da Prefeitura é que os recursos possibilitem a realização de mais de 5,6 mil exames de endoscopia, raio-X, ultrassonografias e colonoscopias e, com isso, reduza significativamente o tempo de espera.O prefeito Jorge Seba agradeceu a iniciativa do presidente da Assembleia. Assim como outras cidades, Votuporanga foi impactada pela pandemia da Covid-19, exigindo esforços de todos. “O empenho e dedicação do nosso deputado e presidente da Assembleia, Carlão Pignatari, têm sido fundamentais para garantir o atendimento da população”, disse.