Dra. Luciana Akita explicou quais as doenças mais comuns, sintomas e tratamento

publicado em 21/06/2021

Dra. Luciana explicou que as patologias reumáticas são um conjunto de doenças que acometem principalmente o aparelho locomotor (Foto: Divulgação)

Da redaçãoCertamente você já ouviu falar da área de reumatologia. Mas já se perguntou o que um profissional faz ou quais doenças ele trata? Esses e outros questionamentos serão respondidos pela Dra. Luciana Akita, médica do Sansaúde.Dra. Luciana explicou que as patologias reumáticas são um conjunto de doenças que acometem principalmente o aparelho locomotor, ou seja ossos, articulações (juntas), músculos, tendões e ligamentos. Mas podem atingir órgãos como rins, coração e pulmão.É importante entender que reumatismo é um termo genérico, que envolve mais de 200 doenças, sejam elas inflamatórias, degenerativas, autoimunes, metabólicas, genéticas, entre outras. Entretanto, as mais comuns são: a Fibromialgia e a Osteoartrite (também conhecida com Artrose).Porém, o dia a dia do profissional lida com doenças reumatológicas verdadeiras, conhecidas popularmente como "Reumatismos", entre eles: Artrite reumatóide, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Esclerose Sistêmica, etc.É o especialista capacitado para o diagnóstico correto de cada tipo específico de "Reumatismo" e, consequentemente, seu tratamento.Os sintomas variam amplamente de cada doença específica, mas no geral, os mais comuns são aqueles que acometem articulações e músculos como dor, rigidez e inchaço de juntas de mãos, pés, joelhos; dores na coluna, principalmente no início do dia, dores em músculos do corpo, como costas, braços e pernas; fadiga crônica. Também podem ocorrer lesões de pele, como psoríase e sensibilidade ao sol, queda de cabelo; olho seco e boca seca; sensibilidade ao frio; abortos e tromboses de repetição.Dra. Luciana ressaltou que as doenças estão ligadas com a hereditariedade. “Sabemos que várias doenças reumatológicas têm importante componente genético, entre elas: Gota, Osteoporose, Artrose, Fibromialgia, Artrite reumatoide e Lúpus”, disse.A médica explicou que o tratamento depende do tipo de doença reumatológica que o paciente possui, sempre devendo ser individualizado. “Mas no geral, compreende uso de medicações, vitaminas e suplementos alimentares; bem como auxílio de equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, fisiatra, acupunturista etc)”, afirmou.A melhora forma de prevenir doenças reumatológicas é manter um hábito de vida saudável, com controle de peso corporal, prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, sem tabagismo; além de suplementação de vitaminas e minerais quando indicado.