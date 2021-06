Secretaria Municipal de Saúde continua a vacinar pessoas acima de 43 anos

publicado em 23/06/2021

Secretaria Municipal de Saúde continua a vacinar pessoas acima de 43 anos, pelo menos enquanto ainda tiver doses disponíveis (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga espera a chegada de novas doses de vacina para abrir o novo público alvo da imunização. Nesta expectativa a Secretaria Municipal de Saúde continua a vacinar pessoas acima de 43 anos, pelo menos enquanto ainda tiver doses disponíveis.De acordo com o calendário estadual, que é o que Pasta segue, a previsão é de que na próxima quarta-feira (30) a primeira dose do imunizante chegue para o público em geral de 40 a 42 anos. Caso a chegada dessas doses seja antecipada, o grupo pode começar a se imunizar antes do previsto.Enquanto isso não acontece, os postos volantes continuam a receber o atual público para a vacinação das 8h às 15h.Para se vacinar é preciso levar um documento de identificação oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.Os postos de vacina ficam nos seguintes endereços: Salão Social do Assary, avenida João Gonçalves Leite, 5394, Jardim Alvorada; Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.