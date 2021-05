Os novos postos serão montados na Paróquia São Cristovão, zona Leste da cidade, e na Paróquia Santa Luzia, na área central

publicado em 20/05/2021

Daniel David, líder de governo na Câmara, anunciou a abertura de dois novos postos de vacinação na próxima semana (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga deve abrir mais dois postos volantes de vacinação contra a Covid-19 na próxima semana. A informação veio do líder de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB) na Câmara Municipal, Daniel David (MDB), que informou ainda a Prefeitura contratou mais seis enfermeiros para atender a nova demanda.De acordo com o parlamentar, os novos postos serão montados na Paróquia São Cristovão, zona Leste da cidade, e na Paróquia Santa Luzia, na área central.“Inicia-se na próxima semana o atendimento em dois novos locais para vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga, na Paróquia São Cristovão e na Paróquia Santa Luzia, dois pontos de reforços para a vacinação. Foram contratadas seis enfermeiras para fazer esse trabalho nesses dois locais”, disse Daniel.Atualmente a vacinação é feita Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), na rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, na rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e Capela Santo Expedito, na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.