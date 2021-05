Imunização será feitas nos postos volantes da cidade, das 8h às 15h

publicado em 17/05/2021

Começa nesta segunda-feira (17) a vacinação contra a Covid-19 de grávidas e puérperas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brComeça nesta segunda-feira (17) a vacinação contra a Covid-19 de grávidas e puérperas que tenham com comorbidades em Votuporanga.Para receber a dose do imunizante, a pessoa precisa apresentar comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico, cujo modeloA campanha segue para todos os outros públicos inclusos: pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos; quem tem deficiência permanente e recebe o benefício de prestação continuada (BPC), também de 50 a 59 anos; gestantes e puérperas com comorbidade; pacientes em diálise, transplantados que fazem uso de imunossupressor e pessoas com Síndrome de Down (a partir dos 18 anos), idosos, trabalhadores de educação e colaboradores da saúde.A vacinação contra a Covid acontece nos postos volantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Eles ficam nos seguintes locais:- Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras;- Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), na rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU;- Centro de Convivência do Idoso, na rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes;- Capela Santo Expedito, na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.