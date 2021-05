Município tem 42 pessoas hospitalizadas com a doença, dentre elas 22 estão em estado grave na UTI

publicado em 19/05/2021

Boletim Epidemiológico registra segundo dia consecutivo sem mortes em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou o segundo dia consecutivo sem mortes provocadas pelo coronavírus. A cidade, porém, segue registrando elevado número de novos casos da doença. De acordo com o Boletim Epidemiológico de quarta-feira (19), divulgado pela Secretaria da Saúde, mais 38 votuporanguenses testaram positivo para o vírus.Com as novas ocorrências, o município chegou ao total de 11.931 casos diagnosticados desde o início da pandemia e 314 mortes. De acordo com o informe, a cidade tem ainda 42 pessoas com Covid hospitalizadas, dentre elas quatro estão na UPA e 13 no Hospital de Campanha. Outras 22 pessoas estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O boletim também mostrou que 389 estão com suspeita da Covid e aguardam o resultado dos exames, enquanto 866 pessoas foram diagnosticadas com sintomas não graves da doença e estão em monitoramento domiciliar.Já em relação à vacinação, Votuporanga aplicou 321 novas doses de imunizantes contra a Covid-19. Onde 252 foram direcionadas para primeiras doses e outras 69 para a segunda dose.Com isso o município fecha o dia de vacinação e totaliza 39.795 doses aplicadas, sendo 25.372 primeiras doses e 14.423 segundas doses.