Vítimas foram Wilson de Araujo, conhecido como 'Chiquinho', aos 47 anos e Antonio Pavan, o 'Nico', aos 90 anos; ambos tinham comorbidades

publicado em 10/05/2021

Wilson de Araujo, o ‘Chiquinho’, de 47 anos, e o senhor Antonio Pavan, o ‘Nico’, de 90 anos, foram as duas vítimas que constaram no Boletim Epidemiológico (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 46 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (10), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe também constaram duas mortes causadas pela doença. Ambas as vítimas tinham comorbidades.Uma delas foi Wilson Ferreira de Araujo, aos 47 anos. Ele era muito conhecido como "Chiquinho" e por ser o empresário dono da franquia "Chiquinho Sorvetes". Wilson Araujo também era diácono da Igreja Congregação Cristã do Brasil e morador do bairro Jardim Bela Vista.O empresário deixa a esposa Queila Alves Ferreira, os filhos Kayke Ferreira de Araujo e Katrinny Ferreira de Araujo, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde desta segunda, no Cemitério Parque Jardim das Flores, sem velório devido aos protocolos da Covid-19.A outra vítima da doença foi o senhor Antonio Pavan, conhecido como "Nico", aos 90 anos. Ele era morador da rua Colombia, no bairro Vila América. O senhor Antonio era funcionário público municipal aposentado e frequentava a Igreja Bom Jesus. Ele deixa a esposa Geralda Moscardini Pavan, as filhas Sueli, Isabel Cristina e Silvia, genros netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na manhã desta segunda, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, o município totaliza 309 mortes causadas pela Covid e 11.611 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 11.090 casos foram curados.Ainda de acordo com o informe, o município tem 28 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais uma está na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e seis estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 28 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 568 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 688 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 201 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 135 foram primeiras doses e as demais 66 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 37.279 doses aplicadas: 23.194 primeiras doses e 14.085 segundas doses.