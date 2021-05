Uma das vítimas foi a pastora Alexsandra Vilela, que não tinha comorbidades e faleceu aos 47 anos

publicado em 20/05/2021

A pastora Alexsandra Cristina Vilela, de 47 anos, foi umas das vítimas da Covid que constaram no boletim (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoVotuporanga registrou 36 casos novos de Covid-19 nesta quinta-feira (20), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela doença. Na quarta-feira (19), o município estava no segundo dia consecutivo sem ter óbitos por Covid.Uma das vítimas foi a pastora Alexsandra Cristina Vilela, que não tinha comorbidades e faleceu aos 47 anos, vítima de complicações pós-Covid. Ela era pastora da Igreja Apostólica Profética da Graça e moradora do bairro Pacaembu II.Alexsandra deixa o esposo Wagner Silva Vilela e a filha Vitória Souza Vilela, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta, às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.A reportagem identificou a outra vítima da doença, mas a família pediu para não divulgar as informações.Agora, Votuporanga totaliza 316 mortes por Covid e 11.967 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Ainda segundo o informe, 11.364 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.Ainda de acordo com o boletim, o município tem 45 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais nove estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 13 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 22 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 402 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 891 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 388 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 227 foram primeiras doses e as demais 161 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 40.183 doses aplicadas: 25.599 primeiras doses e 14.584 segundas doses.