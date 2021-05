Apesar do dado positivo, município tem 44 casos novos de Covid e 14 pessoas com a doença em estado grave na UTI

publicado em 12/05/2021

Desde o início da pandemia, o município registrou 11.716 casos de Covid, dos quais 11.145 foram curados (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApós passar 12 dias registrando diariamente mortes causadas por Covid-19, Votuporanga tem dia sem óbitos pela doença nesta quarta-feira (12), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura.Assim, o município segue com o total de 310 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.Apesar do dado positivo, Votuporanga continua registrando casos novos de Covid diariamente. Nesta quarta, mais 44 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Desde o início da pandemia, o município teve 11.716 casos.Ainda segundo o boletim, o município teve 11.145 casos de Covid que foram curados.Ainda segundo os dados do boletim, 31 votuporanguenses estão com Covid e hospitalizados, dos quais dois estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e sete estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 14 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados do informe também mostram que 436 pessoas estão com suspeita da doença e aguardam os resultados dos seus testes. Outras 713 pessoas estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, o município aplicou mais 338 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 290 foram primeiras doses e as demais 48 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 37.818 doses aplicadas: 23.655 primeiras doses e 14.163 segundas doses.