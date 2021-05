Dos 39 votuporanguenses com Covid-19 que estão hospitalizados, 19 estão em estado grave na UTI

publicado em 18/05/2021

Total de casos diagnosticados de Covid-19 desde o início da pandemia é de 11.893, enquanto o de óbitos permanece sendo 314 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoVotuporanga não registrou novas mortes causadas por Covid-19 nesta terça-feira (18), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. O município, porém, teve mais 63 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas.Agora, segundo o informe, o total de casos diagnosticados de Covid-19 desde o início da pandemia é de 11.893, enquanto o de óbitos permanece sendo 314. Os dados também mostram que 11.318 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.Ainda de acordo com o boletim, o município tem 39 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais três estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e dez estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 19 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 378 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 825 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 363 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 290 foram primeiras doses e as demais 73 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 39.474 doses aplicadas: 25.120 primeiras doses e 14.354 segundas doses.