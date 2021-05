Equipe fez esofagectomia por vídeo-toracoscopia em cinco horas; procedimento acelera a recuperação do paciente

publicado em 10/05/2021

Membros da equipe foram residentes da primeira turma da área de Cirurgia Geral do hospital votuporanguense (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma equipe de profissionais da Santa Casa de Votuporanga realizou, pela primeira vez, uma cirurgia no esôfago de um paciente por vídeo. O procedimento, chamado de esofagectomia por vídeo-torascoscopia, foi liderado pelo médico cirurgião geral Dr. João Victor Marangoni e durou aproximadamente cinco horas.O dr. João Victor deu detalhes do procedimento. “Consiste em retirar o esôfago e reconstruir com o estômago ou cólon. É uma cirurgia que envolve três sítios: abdômen, tórax e pescoço e, pela primeira vez, foi realizada por vídeo na Santa Casa”, contou.O médico também explicou quando a cirurgia é indicada. “Ela é recomendada para casos de câncer principalmente, mas também para estenose de esôfago [estreitamento do órgão provocado por refluxo ou alguma substância ingerida] ou megaesôfago chagásico [dilatação do esôfago]”, afirmou.Por fim, o cirurgião ressaltou os benefícios de realizar essa cirurgia por vídeo. “Com essa técnica, diminui o sangramento e o trauma cirúrgico, auxiliando na recuperação do paciente. Além disso, em casos de câncer, a linfadenectomia - procedimento que consiste na retirada dos gânglios/linfonodos de drenagem do tumor - fica mais evidente com o método”, explicou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, comemorou o procedimento. “A Instituição busca incessantemente novos procedimentos, visando sempre a melhor recuperação de nossos assistidos e técnicas mais inovadoras. Parabenizo a todos os profissionais envolvidos, desejando uma excelente recuperação para o paciente”, disse.Além do médico cirurgião geral dr. João Victor Marangoni, participaram da intervenção ainda o também os cirurgiões gerais dr. Edson Rapozero Junior e dr. Renato Leão de Oliveira, além da residente dra. Sarah Nadim Dilazari, enfermeiros e a anestesista dra. Ludmila Gomes Maia Santis.Os membros da equipe foram residentes da primeira turma da área de Cirurgia Geral da Santa Casa de Votuporanga de 2010 e retornaram ao hospital como especialistas da área de Oncologia e Cirurgia Geral.