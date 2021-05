Atendimento de pessoas com sintomas gripais continua sendo prestado exclusivamente na UPA; Mini-Hospital do Pozzobom mantém atendimento para demais urgências

publicado em 03/05/2021

Em março, o registro de atendimentos por dia era de 126, e em abril esse número ficou em 75 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga iniciou nesta segunda-feira (3) o processo de desativação da tenda instalada ao lado da UPA após redução de mais de 40% na média diária de atendimentos. Em março, o registro de atendimentos por dia era de 126, e em abril esse número ficou em 75.Desta forma, a UPA continua sendo a porta de entrada para o primeiro atendimento para pessoas com sintomas gripais, no entanto, sem a necessidade de estrutura ampliada para fazer a triagem desses pacientes."Diante da necessidade de otimizarmos os recursos públicos e os espaços de atendimento, estamos direcionando todos os atendimentos Covid para dentro da UPA, que continua sendo a referência. De acordo com a complexidade de cada situação, também continuaremos com os atendimentos do Hospital de Campanha para os pacientes que necessitam de um serviço mais especializado. Identificamos que essa estrutura será suficiente para atender a demanda que temos hoje e vimos a necessidade de fazer a otimização destes recursos", explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.A secretária acredita que essa redução se deve a dois fatores, ampliação do público que está sendo vacinado e adoção de medidas restritivas. “Isso mostra que todas as medidas de restrição tomadas pelo governo deram resultados positivos, junto à conscientização da população. Observamos também que a vacinação já resulta em redução nos casos de pacientes mais idosos. Hoje, o menor percentual que temos de atendimento é do público mais idoso”, complementou.Os atendimentos às demais urgências continuam sendo prestados no Mini-Hospital do Pozzobom que funciona 24 horas.