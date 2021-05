Dessa vez a investigação parte do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras I

A Procuradoria Geral do Município, por meio da corregedora geral, Danna Santos de Oliveira Cezar Morial Pignatari, abriu uma nova sindicância para apurar denúncias relacionadas ao setor da saúde em Votuporanga. Dessa vez a investigação parte do Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso", no Palmeiras I.De acordo com a portaria de instauração, o procedimento foi aberto após uma denúncia anônima registrada e enviada pela gerente administrativa da unidade de saúde. "Considerando o Memorando da Secretária Municipal de Saúde, o qual solicita averiguação e providências diante dos fatos relatados e a necessidade de apuração dos fatos, notadamente no que tange a eventual responsabilidade funcional de servidores públicos, resolve instaurar Sindicância Investigatória", diz a portaria.questionou a Prefeitura sobre o teor da denúncia, mas, em nota, a Administração Municipal informou que os detalhes das investigações devem ser preservados."A Prefeitura de Votuporanga informa que os detalhes das investigações devem ser preservados, bem como o direito dos envolvidos ao contraditório e ampla defesa. Todos os processos disciplinares podem resultar desde o arquivamento, passando por advertência e suspensão, até exoneração", diz a nota.O setor de saúde no município já foi alvo de, pelo menos, dois processos de sindicância neste ano. O primeiro, relacionado à conduta da técnica de enfermagem que aplicou a chamada "vacina de vento" e o outro relacionado às denúncias de fura-fila da vacina.