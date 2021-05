Plantão será nesta sexta-feira, das 8h às 14h, na escola Pieroni; profissionais deverão comprovar que são autônomos ou que possuem vínculo com estabelecimento de saúde

publicado em 11/05/2021

Profissionais deverão apresentar documento pessoal com foto ou carteira de registro da profissão (Foto: Prefeitura de Votuporanga)