São seis vagas para enfermeiros e três vagas para técnicos de Enfermagem, com contratos que podem durar até 12 meses

publicado em 18/05/2021

Vagas são para profissionais trabalharem na vacinação da Covid na cidade, além das ações de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial, a abertura de processo seletivo simplificado e emergencial para nove vagas temporárias de enfermeiros e técnico de Enfermagem.As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira (24), no. A página do processo seletivo, no site, traz as fichas de inscrição para as áreas de Enfermagem e Técnico de Enfermagem, além do edital do processo.De acordo com o edital, as vagas são para os profissionais trabalharem na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga, bem como nas demais ações de Atenção Básica, de Vigilância Epidemiológica e de Média e Alta Complexidade. A duração do contrato será pelo prazo máximo de até 12 meses.Para Enfermagem, o candidato deve ter curso superior completo na área e registro no Coren (Conselho Regional de Enfermagem). São seis vagas, com carga horária semanal de 40 horas (conforme escala elaborada pela Secretaria Municipal da Saúde) e salário base de R$3.858,49.Já para Técnico de Enfermagem, o candidato deve ter Ensino Médio completo, curso técnico na área e registro no Coren. São três vagas, também com carga horária de 40 horas semanais (conforme a escala) e salário base de R$2.019,20.A nota final será obtida pela soma das pontuações alcançadas na avaliação de títulos e tempo de experiência profissional comprovada para a função para a qual o interessado se candidatou.Para Enfermagem, cada ano de experiência na função vale meio ponto (desde que devidamente comprovados), a pós-graduação Latu Senso (com mínimo de 360 horas) na função vale dois pontos, o mestrado vale três pontos e o doutorado vale cinco.Já para Técnico de Enfermagem, o único título avaliado será a experiência no exercício de atividades inerentes à função. Por isso, cada ano vale um ponto (desde que devidamente comprovados).Para mais detalhes sobre como o processo seletivo vai funcionar e as funções a serem desempenhadas por cada cargo, os interessados devem acessar o edital, que está