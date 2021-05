O foco agora são as pessoas com doenças pré-existentes como problemas cardíacos e do pulmão, hipertensão arterial e diabetes,

publicado em 03/05/2021

Eles devem começar a ser vacinados a partir do dia 10 de maio (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brApós a conclusão da vacinação do público prioritário contra a Covid-19, que entrou em sua reta final na segunda-feira (3), em Votuporanga, com o início da imunização de idosos de 60 a 62 anos, o foco agora são as pessoas com doenças pré-existentes como problemas cardíacos e do pulmão, hipertensão arterial e diabetes, que podem oferecer risco de agravamento da doença.Para garantir a vacinação desse grupo, o Ministério da Saúde explica que é importante que essas pessoas estejam pré-cadastradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações ou em alguma unidade de saúde do SUS.Mas, quem não tiver a inscrição vai poder tomar a vacina. Para isso, é preciso apresentar no momento da imunização, um comprovante da comorbidade, como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica.O primeiro calendário já foi divulgado e contempla pessoas com Síndrome de Down (18 a 59 anos); pacientes renais em diálise (18 a 59 anos), transplantados imunossupirimidos (18 a 59 anos). Eles devem começar a ser vacinados a partir do dia 10 de maio. O calendário para as demais comorbidades ainda não foi divulgado.Questionada sobre a quantidade de pessoas que serão vacinadas no município nessa nova fase, a Secretaria da Saúde informou que seguirá o cronograma de imunização proposto pelo Governo do Estado, assim como vem ocorrendo desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19.“No entanto, com relação às pessoas com doenças crônicas, até o momento, o Município não recebeu informações técnicas do Estado quanto às especificações sobre o público exato a ser atingido, o que inviabiliza o cálculo sobre população a ser beneficiada com a vacina. Desta forma, a Secretaria da Saúde segue aguardando envio das doses destinadas a este público, bem como as demais orientações técnicas sobre como será feita essa seleção”, diz a nota.Diabetes Mellitus;Pneumopatias Crônicas Graves;Hipertensão Arterial;Insuficiência Cardíaca;Cor Pulmonale Hipertensão Pulmonar;Cardiopatia Hipertensiva;Síndromes CoronarianasValvopatias;MiocardiopatiasePericardiopatias;Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas;Arritmias Cardíacas;Cardiopatias Congênitas no Adulto;Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos Implantados;Doença Cerebrovascular;Doença Renal Crônica;Imunossuprimidos;Anemia Falciforme;Obesidade Mórbida;Síndrome De Down;Cirrose Hepática;