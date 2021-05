Começa nesta quarta-feira (11), em Votuporanga, a vacinação de pessoas com comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde, que tenham entre 55 e 59 anos

publicado em 11/05/2021

Profissionais deverão comprovar que são autônomos ou que possuem vínculo com algum estabelecimento de saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brComeça nesta quarta-feira (11), em Votuporanga, a vacinação de pessoas com comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde, que tenham entre 55 e 59 anos.Para receber a dose do imunizante, a pessoa precisa apresentar comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico, cujo modelo estáA vacinação contra a Covid continua nos postos volantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Eles ficam nos seguintes locais: Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), na rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, na rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e na Capela Santo Expedito, na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.Nesta semana, a campanha de vacinação passou a abranger novos grupos prioritários. Os primeiros foram as pessoas com Síndrome de Down e transplantados renais, de 18 a 59 anos.Em seguida, o cronograma previa a inclusão das grávidas e puérperas com idade acima de 18 anos e com comorbidades a partir de ontem. Porém, ontem o PEI (Plano Estadual de Imunização) decidiu suspender temporariamente a vacinação deste grupo, em virtude do comunicado da Anvisa sobre a contraindicação do imunizante para o público alvo.Já as pessoas com comorbidades com idade entre 55 e 59 anos compõe o último grupo prioritário novo que estava previsto, até o fechamento desta edição, para ser atendido pelo PEI e o PNI (Programa Nacional de Imunização).Na sexta-feira (14), a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga fará um novo plantão para vacinar profissionais de saúde e demais trabalhadores que atuam em estabelecimentos de saúde que ainda não tenham sido imunizados contra a Covid-19. O plantão será das 8h às 14h, no CEM "Deputado Narciso Pieroni", que fica na Rua Itacolomi, 3095.Todos deverão apresentar documento pessoal com foto ou carteira de registro da profissão. Também deverão comprovar vínculo com o estabelecimento de saúde através de Declaração de Serviço, cópia do holerite, cópia da carteira de trabalho ou Declaração de Profissional de Saúde Autônomo (se for o caso). A declaração está disponível no site da Prefeitura (https://bit.ly/2QayNid).Entre as categorias de profissionais de saúde e trabalhadores desses estabelecimentos que poderão ser vacinados estão: enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas e seus auxiliares, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos ou auxiliares de enfermagem, veterinários e seus auxiliares, médicos, balconistas ou atendentes de farmácia, além de secretários/recepcionistas e trabalhadores de limpeza de estabelecimentos de saúde.