No Boletim Epidemiológico também constaram mais quatro mortes pela doença; entre as vítimas estavam Amarildo ‘Passarin’ e Paulo Creado

publicado em 31/05/2021

Entre as vítimas que constaram no boletim estavam os comerciantes Amarildo ‘Passarin’, de 55 anos, e Paulo Creado, de 58 anos (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoVotuporanga registrou, pela primeira vez neste mês, mais 150 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (31). No Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura, também constaram mais quatro mortes causadas pela doença.Entre as vítimas estavam os comerciantes Amarildo Aparecido Passerini, de 55 anos, e Paulo Cézar Creado, de 58 anos.O comerciante Passerini, conhecido como "Passarin", tinha comorbidades, era morador do bairro San Remo e tinha uma loja que vendia produtos de limpeza. Ele deixa a esposa Rosângela, os filhos Exane, Débora, Rafael e Amarildo Junior, além da neta Antônia e demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (30), às 16h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Já Paulo Cézar Creado não tinha comorbidades. Ele foi comerciante por mais de 40 anos numa mercearia na esquina da rua São Paulo com a Rio Grande. Paulo Creado era morador do bairro Parque das Nações e deixa a esposa Sandra, os filhos Aulos e Aila, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (31), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das demais vítimas que constaram no boletim, para divulgar as notas de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 329 mortes causadas pela doença e 12.392 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Ainda segundo o informe, 11.706 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.Ainda de acordo com o boletim, o município tem 49 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 11 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 24 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 798 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.440 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 392 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 214 foram primeiras doses e as demais 178 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 43.602 doses aplicadas: 27.408 primeiras doses e 16.194 segundas doses.