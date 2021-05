Dados mostram que no domingo (9) a média diária estava em 2.100 óbitos, abaixo dos 2.930 de 9 de abril

publicado em 10/05/2021

Em 14 dias, a média móvel de mortes caiu 15,8% (Foto: Phil Noble/Reuters)

O número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil recuou 28,3% em um mês, de acordo com a média móvel de sete dias, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os dados mostram que no domingo (9) a média diária estava em 2.100 óbitos, abaixo dos 2.930 de 9 de abril.Em 14 dias, a média móvel de mortes caiu 15,8%, já que, em 25 de abril, o número de óbitos diários estava em 2.495.O ápice de mortes foi registrado em 12 de abril (3.124). Desde então, os registros têm apresentado uma trajetória de queda, com algumas altas pontuais.A média de móvel de sete dias, divulgada pela Fiocruz, é calculada somando-se os registros do dia com os seis dias anteriores e dividindo o resultado da soma por sete. O número é diferente daquele divulgado pelo Ministério da Saúde, que mostra apenas as ocorrências de um dia específico.*Com informações da Agência Brasil