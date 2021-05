Evento digital foi realizado por jovens com a participação de 14 palestrantes voluntários

publicado em 11/05/2021

Com o valor arrecadado durante o evento digital, foi possível comprar 230 quilos de carne (Foto: Divulgação)

Uma maratona de conhecimento e solidariedade. A live “Aprenda e Ajude”, em prol da Santa Casa de Votuporanga – referência de 53 cidades da região –, foi realizada por 13 horas em dois dias, com a participação de 14 palestrantes voluntários. A transmissão ao vivo foi feita pelo YouTube. Com o valor arrecadado durante o evento digital, foi possível comprar 230 quilos de carne, o que auxilia nos atendimentos da Instituição contemplando 1.200 refeições.O evento foi promovido voluntariamente pelos jovens Fernanda Liévana, Augusto Malavazi e Pedro Pignatari, que organizaram e comandaram a live solidária com muita dedicação. Entre os assuntos discutidos entre os palestrantes foram Marketing digital; Saúde, beleza e bem-estar; Empreendedorismo e Café, Casa e Organização.Os alimentos foram entregues ao Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1,7 mil refeições diárias a pacientes e acompanhantes na Instituição. A doação resultou em pelo menos 1.200 refeições para os assistidos.“Pensamos em ajudar a Santa Casa diante da pandemia que estamos enfrentando. Foi um grande desafio, que só foi possível devido ao empenho de cada um. Nosso agradecimento especial ao Vinicius Vilalva, que nos auxiliou com a transmissão ao vivo; a cada palestrante que ofereceu o seu melhor e a todos que colaboraram. O resultado foi atingido graças à união de todos”, afirmou Fernanda Liévana.O time de especialistas voluntários que integrou a ação social foi: Fernanda, Augusto, Pedro, Juliano Bombom, Nathalia Nossi, Luisa Comar, Eliane Baltazar, Isa Fernandes, Tete Marão, Fernanda Demori, Bruna Calejon, Lenara Magossi e Daniela Liebana.A finalização da live solidária foi feita pelo provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana. “Tive a honra de encerrar a programação, falando um pouco do nosso querido Hospital. Foi o primeiro evento digital, de tantas horas de planejamento e trabalho, que foi um sucesso. A live foi liderada por jovens, que além de sentirem a necessidade de colaborar com a nossa Instituição, proporcionaram um final de semana de muito aprendizado, unindo conteúdo de diversas áreas com solidariedade”, disse.O provedor ressaltou ainda a importância da arrecadação para a Santa Casa. “Com este auxílio, conseguimos destinar o recurso para a compra de alimentos. Isso reflete diretamente em nossa assistência. Nosso muito obrigado em nome de nossos pacientes, colaboradores, médicos, diretores e voluntários”, afirmou o provedor.