publicado em 05/05/2021

Secretaria Municipal da Saúde disse que continuará seguindo o cronograma de imunização proposto pelo Estado conforme o envio das doses (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na quarta-feira (5), em coletiva de imprensa, o calendário de vacinação para grávidas (com comorbidades), puérperas (mulheres que deram à luz a até 45 dias), pessoas com idades entre 55 e 59 anos (com comorbidades) e de pessoas com deficiência permanente. No total, nestes três grupos de vacinação serão imunizadas mais de um milhão de pessoas no Estado.O novo cronograma, segundo ele, será iniciado no dia 11 de maio, com a vacinação das gestantes e puérperas com idade acima de 18 anos e com comorbidades, totalizando 100 mil mulheres no Estado. Antes delas, serão vacinadas as pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais em diálise e pacientes transplantados, que receberão as primeiras doses no dia 10 de maio, como antecipado peloA partir dessa data, também serão imunizadas as pessoas com deficiência permanente que têm entre 55 e 59 anos e recebem benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Serão contempladas outras 30 mil pessoas neste grupo.A partir do dia 12 de maio, doses serão ofertadas às pessoas nesta mesma faixa etária (55 a 59) que possuem uma ou mais comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde. A expectativa é imunizar 900 mil pessoas com este perfil em SP.Para receber as doses, qualquer pessoa com comorbidades e que integre os grupos anunciados deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.A orientação vale tanto para as pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos quanto para as pessoas com Down, em hemodiálise e transplantados (para este último grupo é também recomendável a apresentação de receita médica do medicamento imunossupressor em utilização pelo paciente).As grávidas em qualquer período gestacional deverão também apresentar comprovante de acompanhamento e/ou pré-natal ou laudo médico. As puérperas, ou seja, as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, podem utilizar a declaração de nascimento da criança.Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde disse que acompanhou o anúncio do Governo do Estado sobre a inclusão de novos públicos na campanha de vacinação contra a Covid-19 e que o município que continuará seguindo o cronograma de imunização proposto pelo Estado conforme o envio das doses, assim como vem ocorrendo desde o início da campanha.A Pasta informou ainda que aguarda informações técnicas quanto às especificações sobre cada faixa etária e público a ser atingido.