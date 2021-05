Uma paciente estava internada na Santa Casa e o outro paciente estava no Hospital de Campanha

publicado em 10/05/2021

Pacientes Ana Cláudia Candida da Silva e Cláudio Rezende receberam alta da Santa Casa e do Hospital de Campanha em Votuporanga (Fotos: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga teve duas altas de pacientes com Covid-19 nesta segunda-feira (10). Uma paciente estava internada na Santa Casa e o outro paciente estava no Hospital de Campanha.De acordo com o hospital votuporanguense, Ana Cláudia Candida da Silva, de 30 anos, de Bady Bassitt comemorou a vitória contra a Covid. Ela passou por internação na Santa Casa durante um período de complicações causadas pelo coronavírus. Agora, mais forte, ela recebeu alta médica para finalizar o tratamento em casa."Vida nova, Ana Cláudia! A Santa Casa deseja mais saúde", disse o hospital, em nota.Já segundo a Prefeitura, o paciente Cláudio Rezende, de 49 anos, recebeu alta do Hospital de Campanha após passar oito dias intubado."Vamos seguir no combate ao vírus, nos protegendo e cuidando também de quem a gente ama", disse, em nota, a Prefeitura.