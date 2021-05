Segundo Ministério da Saúde, 14.097.287 pessoas já se recuperaram

publicado em 17/05/2021

Em 24 horas, foram registrados 1.036 novos óbitos provocados pela doença (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC)

O novo coronavírus provocou 435.751 mortes no Brasil. Em 24 horas, foram registrados 1.036 novos óbitos provocados pela doença.Ainda há 3.680 falecimentos em investigação. Isso ocorre porque há casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de domingo (16), a partir dos dados enviados por secretarias estaduais de saúde.A soma de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 15.627.475. No fim de semana, foram confirmadas por autoridades de saúde 40.941 novas infecções pelo novo coronavírus. Até domingo, o sistema de informações trazia 15.586.534 pessoas contaminadas.Ainda há no país 1.094.437 casos em acompanhamento. O termo é empregado para as pessoas infectadas e com casos ativos de contaminação.O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia totalizou 14.097.287. O número equivale a 90,2% do total de infectados pelo vírus no país.Os dados são, em geral, mais baixos aos domingos e às segundas-feiras, em razão da menor quantidade de funcionários das equipes de saúde para realizar a alimentação do sistema. Já às terças-feiras, os resultados tendem a ser maiores por conta do envio de dados acumulados.O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (104.219). Em seguida vêm Rio de Janeiro (48.006), Minas Gerais (37.508), Rio Grande do Sul (26.685) e Paraná (24.670). Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima (1.571), Acre (1.614), Amapá (1.615), Tocantins (2.720) e Alagoas (4.493).Até o momento, foram distribuídas a estados e municípios 85,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, foram aplicadas 52,7 milhões de doses, sendo 35,7 milhões da primeira dose e 16,9 milhões da segunda dose.*Com informações da Agência Brasil