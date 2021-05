Imunização chega para pessoas com doenças crônicas, grávidas e pessoas com comorbidades

publicado em 10/05/2021

Na segunda, o calendário já abre para pessoas com Síndrome de Down e transplantados renais, ambos de 18 a 59 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs novos grupos prioritários incluídos no cronograma de vacinação contra a Covid-19 começam a ser imunizados nesta segunda-feira (10), em Votuporanga.Na segunda, o calendário já abre para pessoas com Síndrome de Down e transplantados renais, ambos de 18 a 59 anos. Na terça-feira (11), o início é para grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos e para pessoas com deficiência permanente, de 55 a 59 anos e na quarta-feira (12), pessoas com comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde poderão se vacinar.Veja o público:Síndrome de Down de 18 a 59 anos – 10 de maioPara receber a dose, as pessoas devem apresentar os documentos obrigatórios: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico (modelo disponível no site da Prefeitura), resultado do exame cariótipo ou documento que comprove a síndrome.Transplantados renais de 18 a 59 anos – 10 de maioNo entanto, pacientes que fazem hemodiálise ou diálise receberão a vacina no serviço de diálise. Para receber a dose, as pessoas devem apresentar os documentos obrigatório, como: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de cópia do documento que comprove transplante renal.Grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos – 11 de maioPara receber a dose, as mulheres precisam apresentar documentos obrigatórios, como: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico (modelo disponível no site da Prefeitura). Puérperas também precisarão entregar cópia da certidão de nascimento do bebê.Pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos – 11 de maioPara receber a dose, as pessoas devem apresentar os documentos obrigatórios, como: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de cópia do Cartão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos – 12 de maioPara tomar a dose, será necessário apresentar os documentos obrigatórios, como: comprovante de endereço, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS, além de atestado médico (modelo disponível no site da Prefeitura).