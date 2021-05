Vítima foi a professora aposentada Nair da Rocha Matarucco, que tinha comorbidades e faleceu aos 79 anos

publicado em 07/05/2021

A senhora Nair da Rocha Matarucco foi a 307ª vítima da Covid a constar no Boletim Epidemiológico (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou 27 casos novos de Covid-19 nesta sexta-feira (7), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe também constou mais uma morte causada pela doença.A vítima foi a senhora Nair da Rocha Matarucco, que tinha comorbidades e faleceu aos 79 anos, por complicações da Covid. Ela era professora aposentada e morava no bairro Patrimônio Velho.Dona Nair deixa o esposo Victor Matarucco, os filhos Rogério, Solange e Cristina, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (7), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Assim, o município totaliza 307 mortes causadas pela doença e 11.565 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia.Ainda de acordo com o informe, o município tem 34 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais uma está na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nove estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 13 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 522 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 684 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 320 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 169 foram primeiras doses e as demais 151 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 37.078 doses aplicadas: 23.059 primeiras doses e 14.019 segundas doses.